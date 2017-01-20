Мэр Норильска: арктический закон должен регулировать все сферы жизни на севере

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Законопроект "О развитии Арктической зоны РФ" должен регулировать все сферы жизни в Арктике. Об этом сказал журналистам глава Норильска (Красноярский край) Олег Курилов.

"Это большой проект, который, по своей задумке, должен регулировать все сферы жизни проживания в Арктике. Однако сейчас в нем не решены вопросы здравоохранения, привлечения персонала, выделения льгот жителям, переезда пенсионеров - все, что волнует людей. Пока не определится источник финансирования, эти меры сложно предусмотреть, поэтому я предложил оставить возможность поэтапно вносить изменения в большой закон, к рассмотрению которого мы должны вернуться в этом году", - сказал Курилов.

Федеральный закон "О развитии Арктической зоны РФ" должен закрепить за арктическими территориями России статус особых объектов государственного управления, проект закона находится на стадии доработки и последующего направления в Госдуму.

В российской Арктике планируется создание восьми географических "опорных зон": "Кольской", "Архангельской", "Ненецкой", "Воркутинской", "Ямало-Ненецкой", "Таймыро-Туруханской", "Северо-Якутской" и "Чукотской".

Цель создания опорных зон Арктики - производство технических средств и технологий, экологический мониторинг, повышение качества жизни коренных малочисленных народов, реализация информационной политики и другие приоритетные задачи. Создание опорных зон предусмотрено территориальным принципом развития Арктики, который предложено использовать вместо отраслевого, как планировалось ранее. При этом приходящие в эти зоны инвесторы будут получать льготы - налоговые, таможенные и другие.