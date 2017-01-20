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Исаев: Госдума 7-го созыва успешно разобралась с первичными "законодательными завалами"

Политика
20 января, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Парламентарий напомнил, что в декабре депутаты заканчивали пленарную сессию, имея в повестке по 150 нерассмотренных документов
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума седьмого созыва уже успешно разобралась с первичными "законодательными завалами", доставшимися ей в наследство от предшественников. При этом депутаты проявляют дифференцированный подход к любым инициативам, независимо от их авторства, и подробно обсуждают социально значимые документы, даже рекомендованные профильными комитетами к отклонению. Это констатировал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, подводя итоги второй пленарной недели января.

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"Например, из законопроектов, которые рассматривались по сокращенной процедуре, то есть (предусмотренной) для очевидно устаревших законопроектов, на подробном рассмотрении которых не настаивает никто, у нас было рассмотрено (сегодня) всего восемь законопроектов", - сказал парламентарий. Он напомнил, что в декабре депутаты заканчивали пленарку, имея в повестке по 150 нерассмотренных документов. "Таким образом, первичные "завалы", которые были обработаны комитетами этого созыва, мы можем считать успешно преодоленными", - подтвердил политик.

"При этом я хочу сказать, что у нас очень дифференцированный подход ко всем законопроектам, и если законы носят очевидно серьезный, значимый социальный характер, даже если мы не считаем возможным принять их в этой редакции, мы все равно их подробно обсуждаем", - акцентировал внимание Исаев. Он указал, что на этой неделе палата дважды очень подробно обсуждала законопроекты, касающиеся капитального ремонта, сегодня так же подробно были рассмотрены три законопроекта по детям войны.

Первый замглавы думских единороссов также отметил, что парламентское большинство "дифференцированно подходит к законопроектам оппозиции". "Некоторые говорят, что оппозиционные законы, что называется, раз внесены оппозиционными фракциями, априори отвергаются", - привел он расхожую точку зрения. "Сегодня, например, нами был рассмотрен законопроект, который внесла КПРФ, их поддержали коллеги из "Справедливой России". Документ касается ограничений на участие в приватизации имущества оффшорных компаний, - сообщил депутат. - Нами он был поддержан, поскольку мы считаем, что он разумен и при определенной доработке должен быть принят и сыграет позитивную роль в развитии экономики и в защите наших национальных интересов".

В конце завершившейся в декабре осенней сессии спикер Вячеслав Володин предложил парламентариям договориться, чтобы после новогодних каникул три заседания в январе (по средам) работать на час дольше - до 19:00, а обеденный перерыв сделать на час короче. Это должно было позволить полностью разгрузить всю повестку и, в частности, разобраться с годами не рассматривавшимися инициативами.

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Исаев, Андрей Константинович
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