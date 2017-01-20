Слуцкий назвал выступление Трампа на инаугурации "речью прагматика"

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "речью прагматика" выступление нового президента США Дональда Трампа на его инаугурации.
"Эта была речь прагматика. И в этом плане Трамп пока оправдывает ожидания", - заявил Слуцкий сегодня журналистам.
По его словам, "инаугурационная речь Трампа была обращена больше к американскому обществу, которое избрало его президентом США, а не к американскому истеблишменту". "Что вполне соответствовало его предвыборной риторике. Трамп декларирует направленность на защиту интересов простых американцев, а не пропагандирует "истинные ценности для всего мира", - добавил Слуцкий.
Во внешнеполитическом блоке его обращения, по мнению главы комитета, "также прослеживается тенденция на уважение партнеров при соблюдении интересов США, но без вмешательства в дела других государств и навязывания целым народам чуждого им образа мышления". "Исключение Трамп сделал только для международного терроризма, который выделил среди основных угроз", - напомнил Слуцкий.