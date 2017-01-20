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Слуцкий назвал выступление Трампа на инаугурации "речью прагматика"

Политика
20 января, 22:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, речь президента США была обращена больше к американскому обществу, а не к американскому истеблишменту
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "речью прагматика" выступление нового президента США Дональда Трампа на его инаугурации.

"Эта была речь прагматика. И в этом плане Трамп пока оправдывает ожидания", - заявил Слуцкий сегодня журналистам.

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По его словам, "инаугурационная речь Трампа была обращена больше к американскому обществу, которое избрало его президентом США, а не к американскому истеблишменту". "Что вполне соответствовало его предвыборной риторике. Трамп декларирует направленность на защиту интересов простых американцев, а не пропагандирует "истинные ценности для всего мира", - добавил Слуцкий.

Во внешнеполитическом блоке его обращения, по мнению главы комитета, "также прослеживается тенденция на уважение партнеров при соблюдении интересов США, но без вмешательства в дела других государств и навязывания целым народам чуждого им образа мышления". "Исключение Трамп сделал только для международного терроризма, который выделил среди основных угроз", - напомнил Слуцкий.

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