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Р24: Медведев назвал Шаймиева одним из наиболее сильных руководителей российских регионов

Политика
20 января, 23:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
По словам премьер-министра РФ, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев старался добиться максимальных результатов для региона в весьма сложный период и добился в этом успеха
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, отмечающий 80-летний юбилей, был одним из наиболее сильных руководителей российских регионов в 1990-е годы и продолжает служить своему родному краю и всей стране. Такую оценку Шаймиеву дал председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в фильме Сергея Брилева "Шаймиев. В поисках Тартарии", показанном на телеканале "Россия 24".

"Мне кажется, что Минтимер Шарипович Шаймиев - один из наиболее сильных руководителей российских регионов в 90-е годы. Это человек, который старался добиться максимальных результатов для Татарстана в весьма сложный период, и это у него получилось", - сказал Медведев.

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"Это всегда был такой очень четкий диалог, где руководитель республики расставлял приоритеты, обращаясь за помощью, за поддержкой", - пояснил председатель правительства. По словам Медведева, "это очень хороший пример ответственного отношения к своей родной территории, к Татарстану и к обязанностям государственного руководителя".

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретились с Минтимером Шаймиевым накануне его юбилея. Путин поблагодарил Шаймиева за совместную работу в предыдущие годы и за активную деятельность по изучению и сохранению российского и татарского культурного и исторического наследия. Глава государства вручил Шаймиеву подарок - карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау.

Продолжительными аплодисментами поздравили Шаймиева в Госдуме.

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