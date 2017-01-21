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ФАДН: программы национальной политики будут созданы с учетом специфики регионов

Политика
21 января, 0:56 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 21, января. /ТАСС
Как отметил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, для некоторых субъектов важными являются вопросы коренных малочисленных народов, для других - казачество
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МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Программы по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации будут созданы с учетом специфики регионов. Об этом корреспонденту ТАСС заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов на открытии культурно-исторического комплекса "Ахульго" в Дагестане.

"Мы будем сейчас направлять в регионы методические рекомендации. Они (регионы) должны в какой-то степени ориентироваться на государственную программу (национальной политики) и создавать свои региональные программы именно по этим направлениям. Но, естественно, у каждого региона есть своя специфика, ее необходимо учесть", - сказал Баринов.

По его словам, для каких-то регионов важными являются вопросы коренных малочисленных народов, для кого-то - казачество. "Для Кавказа, конечно же, важны программы, которые будут направлены на поддержание языков, культурного многообразия, сохранение традиций, ну и профилактику экстремизма", - отметил руководитель ФАДН.

Баринов подчеркнул, что структура программы реализации государственной национальной политики включает восемь подпрограмм. Из них семь - тематические, которые затрагивают все основные направления программы реализации государственной национальной политики.

"Это - и взаимодействие государства и общества по реализации национальной политики, и профилактика межрелигиозного и межнационального экстремизма, и взаимодействие с казачеством, и укрепление гражданской идентичности с одной стороны, с другой стороны, развитие этнокультурного многообразия в нашей стране. Это и социокультурная адаптация мигрантов, и подпрограмма "Русский язык и языки народов России", которую мы рассматриваем не с точки зрения предмета преподавания, а с точки зрения надэтнической интеграции народов России", - сказал собеседник агентства.

Ранее Баринов сообщил, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу реализации государственной национальной политики, на ее реализацию до 2025 года будет направлено 26 млрд рублей.

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