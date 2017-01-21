Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам боевиков в Сирии

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли групповой авиационный удар по объектам боевиков террористической организации "Исламское государства" (ИГ, запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы", - отмечается в сообщении.
"Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - подчеркнули в российском военном ведомстве.
Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С c аэродрома Хмеймим.