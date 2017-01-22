Медведев примет участие в работе XVI съезда "Единой России"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Председатель всероссийской политической партии "Единая Росси", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 января примет участие в работе XVI съезда партии. Как сообщили в пресс-службе правительства, он проведет совместное заседание Высшего совета и Генерального совета "Единой России" и выступит с докладом перед однопартийцами.

Открывшийся в субботу на территории ВДНХ съезд стал первым для партии после сентябрьских выборов в Госдуму, которые были для "Единой России" триумфальными: по их итогам партия не просто вернула себе конституционное большинство в нижней палате парламента, но и серьезно превысила результаты предыдущих избирательных кампаний. Теперь партийцам предстоит проанализировать итоги выборов, в том числе с точки зрения кадровой политики.

Как пояснил ранее секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов, в соответствии с уставом партии, ее председатель, Высший совет и его руководитель избираются открытым голосованием, Генсовет, его президиум, секретарь и его заместители - тайным, причем секретарь - на альтернативной основе. С 2012 года пост председателя "Единой России" занимает Дмитрий Медведев.

Предполагается, что в Генсовет войдут порядка 25-30 секретарей региональных отделений, активно работавших во время прошедшей избирательной кампании. Еще 85 членами Генсовета станут "секретари местных, первичных отделений, где результат на выборах был один из самых высоких в том или ином регионе", уточнил Неверов. Высший совет, отвечающий за "стратегическое направление" развития партии, также будет обновлен и приобретет новое лицо.

На съезде ожидается ротация губернаторского корпуса, входящего в Высший совет. Предполагается, что новыми членами Высшего совета станут руководители регионов, где на думских выборах 18 сентября 2016 года партийный список получил больше, чем в целом по стране (54,2%). Так, по информации источников ТАСС в партии, речь может идти о главе Крыма Сергее Аксенове, который возглавлял по республике список единороссов, набравший более 70% голосов. Войти в Высший совет могут губернатор Тамбовской области Александр Никитин и глава Ростовской области Василий Голубев - в этих регионах "Единая Россия" получила соответственно 63,51% и 58,79%.

Не исключено, что в Высший совет может войти председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это "предполагает его должность", пояснял ТАСС источник, напоминая, что членами бюро этого органа являются председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и экс-спикер Госдумы, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который, скорее всего, также сохранит партийный пост.