Жители горной Латакии получили муку для выпечки лепешек и другие продукты

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ЛАТАКИЯ /Сирия/, 22 января. /ТАСС/. Российский центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии доставил 3,5 тонн гуманитарной помощи жителям населенного пункта Дерзейнун в провинции Латакия, сообщил в ходе акции офицер центра майор Андрей Глушков.
"В очередной раз мы прибыли в провинцию Латакия. Мы часто здесь бываем и постоянно меняем населенные пункты. На данный момент происходит выдача консервов, сахара, риса. Кроме того, мы торжественно передали три тонны российской муки высшего сорта и 100 кг соли для выпечки национальных лепешек. Общий объем груза составляет около 3,5 тонны", - сказал он.
По данным Центра, в населенном пункте остро нуждаются в помощи около 250 человек, которые подали соответствующие заявки на ее получение.
Глава администрации деревни Дерзейнун Махмуд Ахмед поблагодарил российское руководство и народ страны за оказываемую помощь. "Акция здесь проводится впервые. От себя и жителей села я выражаю благодарность российским военным и всему населению России за эту помощь. Она важна не только с материальной точки зрения, но и оказывает моральную поддержку, поднимает наш моральный дух", - отметил глава администрации.
Центр по примирению продолжает оказывать помощь населению Сирии в наиболее пострадавших от войны районах. Сотрудники Центра изучают потребность по количеству наиболее нуждающихся граждан в населенных пунктах и в последующем развозят продукты питания и медикаменты в составе гуманитарных конвоев в провинциях Хомс, Хама, Латакия, Тартус, Дамаск и Алеппо.