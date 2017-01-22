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Рогозин назвал опасным инцидентом неудачный запуск Великобританией ракеты у берегов США

Политика
22 января, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
По информации издания Synday Times, это было единственное испытание ракеты Trident, произведенное Соединенным Королевством за последние четыре года
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Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

© Дмитрий Кандинский/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин прокомментировал информацию СМИ о том, что правительство Соединенного Королевства скрыло факт неудачного запуска ракеты Trident II D5, который был произведен с британской субмарины возле побережья американского штата Флорида в июне прошлого года.

Смотрите также
Ракета Trident II D5
Sunday Times: британское правительство скрыло факт неудачного запуска ракеты Trident

"Опасный инцидент", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

По информации издания Synday Times, это было единственное испытание ракеты Trident, произведенное Соединенным Королевством за последние четыре года.

Причина неудачи официально не раскрывается, однако источник газеты в ВМС Великобритании сообщил, что выпущенная с подводной лодки Vengeance  ракета, которая не была оснащена ядерным боезарядом, вероятно, отклонилась от заданного курса и полетела в сторону побережья США. Судя по указанным срокам, инцидент был скрыт при власти еще прежнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона перед принципиальным голосованием в парламенте по модернизации ядерного щита страны.

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