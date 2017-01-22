Путин передал привет членам "Единой России"

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин передал привет членам партии "Единая Россия", съезд которой завершился в Москве.
Как сообщил премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев, он поговорил с главой государства "по некоторым текущим делам". "Всем вам большой привет от президента Российской Федерации", - сказал Медведев.
"У нас не бывает ни простых периодов, ни легких решений, но я уверен, что со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нашей страной, наша партия, как правящая партия, справится, потому что мы единомышленники, мы работаем в команде и мы научились побеждать", - подчеркнул Медведев на закрытии съезда "Единой России".