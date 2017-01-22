Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин передал привет членам "Единой России"

Политика
22 января, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Президент России отметил, что правящая партия справится со всеми "вызовами, которые сегодня стоят перед нашей страной"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин передал привет членам партии "Единая Россия", съезд которой завершился в Москве.

Смотрите также
Съезд "Единой России". День второй

Как сообщил премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев, он поговорил с главой государства "по некоторым текущим делам". "Всем вам большой привет от президента Российской Федерации", - сказал Медведев.

"У нас не бывает ни простых периодов, ни легких решений, но я уверен, что со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нашей страной, наша партия, как правящая партия, справится, потому что мы единомышленники, мы работаем в команде и мы научились побеждать", - подчеркнул Медведев на закрытии съезда "Единой России".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Съезд "Единой России"
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Краснодарском крае из автомата убита девушка
2
В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь
3
Independent: передовые части британской армии противник уничтожит за полдня
4
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбарго
5
Трамп ответил участникам протестов против него
6
Новый информатор ARD Дмитриев пять лет отучился в военном колледже в США
7
Глава Минсельхоза ФРГ провел встречу с Ткачевым
Темы дня
Реклама