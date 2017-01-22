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Собянин: "Единая Россия" исполняет свои предвыборные обещания

Политика
22 января, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 22 января./ТАСС
Ранее съезд "Единой России" переизбрал премьер-министра РФ Дмитрия Медведева председателем партии
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МОСКВА, 22 января./ТАСС/. Партия "Единая Россия", победившая на выборах в Госдуму седьмого созыва, исполняет свои предвыборные обещания. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Съезд "Единой России" избрал руководящие органы. Но не это главное. Победившая партия демонстрирует, что с первых месяцев включилась в работу по исполнению своих предвыборных обещаний", - написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Съезд "Единой России" переизбрал премьер-министра РФ Дмитрия Медведева председателем партии. Кроме того, был переизбран состав Генерального совета - рабочего коллегиального органа партии, отвечающего за ее оперативное руководство.

Партия обновила состав Высшего совета - руководящего органа партии, отвечающего за ее стратегическое развитие. Всего в новый состав Высшего совета избраны в общей сложности 90 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сохранил свое членство в Высшем совете партии.

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"Единая Россия" Съезд "Единой России"
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