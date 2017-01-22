НТВ: Кадыров призвал Трампа объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и призвал его объединить с Россией усилия в борьбе с терроризмом.

"Я мечтаю, чтобы мы нашли общий язык. Если США и Россия объединят свои усилия против международного терроризма, то мы его победим. Если Трамп таким будет, я желаю ему счастья и удачи. Если он будет вести себя по-другому, то я его первый враг", - сказал Кадыров в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

Глава Чечни также пожелал Трампу, чтобы все его предвыборные обещания исполнились. "Чтобы все, что вы говорили в предвыборных речах и после того, как вас избрали, стало реальностью. Тогда у вас все получится", - сказал Кадыров.

Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне.