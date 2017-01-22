Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

НТВ: Кадыров призвал Трампа объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмом

Политика
22 января, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Глава Чечни также пожелал президенту США, чтобы все его предвыборные обещания исполнились
Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и призвал его объединить с Россией усилия в борьбе с терроризмом.

Смотрите также
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа

"Я мечтаю, чтобы мы нашли общий язык. Если США и Россия объединят свои усилия против международного терроризма, то мы его победим. Если Трамп таким будет, я желаю ему счастья и удачи. Если он будет вести себя по-другому, то я его первый враг", - сказал Кадыров в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

Глава Чечни также пожелал Трампу, чтобы все его предвыборные обещания исполнились. "Чтобы все, что вы говорили в предвыборных речах и после того, как вас избрали, стало реальностью. Тогда у вас все получится", - сказал Кадыров.

Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Смотрите также

Fox News: СМИ пытаются лишить Трампа легитимности
Нетаньяху намерен обсудить с Трампом Сирию, Иран и палестинский вопрос
Трамп ответил участникам протестов против него
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Кадыров, Рамзан Ахматович
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Краснодарском крае из автомата убита девушка
2
В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь
3
Independent: передовые части британской армии противник уничтожит за полдня
4
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбарго
5
Трамп ответил участникам протестов против него
6
Новый информатор ARD Дмитриев пять лет отучился в военном колледже в США
7
Глава Минсельхоза ФРГ провел встречу с Ткачевым
Темы дня
Реклама