НТВ: Кадыров призвал Трампа объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмом

ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход КонгрессаМеждународная панорама 22 января, 20:36
Представители делегации РФ проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозицииМеждународная панорама 22 января, 20:24
Геркус: Штоффельсхаус поможет вывести академию "Локомотива" на уровень академии "Шальке"Спорт 22 января, 19:55
Единороссы на съезде обновили руководство и договорились теснее работать с гражданамиПолитика 22 января, 19:48
Президент ФК "Локомотив": в деле о долге Диарра прогресс будет в ближайшее времяСпорт 22 января, 19:42
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбаргоЭкономика и бизнес 22 января, 19:32
"Локомотив" предложит новые контракты футболистам Майкону и Игорю ДенисовуСпорт 22 января, 19:23
НТВ: Кадыров призвал Трампа объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмомПолитика 22 января, 19:16
Бобков: вратари не могли играть вполсилы при новом формате Матча звезд КХЛСпорт 22 января, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и призвал его объединить с Россией усилия в борьбе с терроризмом.
"Я мечтаю, чтобы мы нашли общий язык. Если США и Россия объединят свои усилия против международного терроризма, то мы его победим. Если Трамп таким будет, я желаю ему счастья и удачи. Если он будет вести себя по-другому, то я его первый враг", - сказал Кадыров в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.
Глава Чечни также пожелал Трампу, чтобы все его предвыборные обещания исполнились. "Чтобы все, что вы говорили в предвыборных речах и после того, как вас избрали, стало реальностью. Тогда у вас все получится", - сказал Кадыров.
Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне.