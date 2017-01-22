Единороссы на съезде обновили руководство и договорились теснее работать с гражданами

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Единая Россия" провела сегодня отчетно-выборный съезд, на котором переизбрала руководящие органы партии и обсудила реализацию программы, с которой в сентябре прошлого года победила на выборах в Госдуму.

Форум, который в течение двух дней шел на ВДНХ, стал для партии своего рода финальным аккордом в парламентской избирательной кампании. Именно по ее итогам были приняты многие кадровые решения, утвержденные делегатами съезда.

Съезд победивших

После 18 сентября 2016 года "Единая Россия" не просто вернула себе конституционное большинство в Госдуме, утраченное по итогам выборов 2011 года, но получила намного больше мандатов, чем раньше.

"Партия - не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения правящая партия, главный политический ресурс президента", - заявил в ходе выступления перед делегатами съезда председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в сентябре прошлого года единолично возглавлял список единороссов. По его словам, выбор в пользу партии сделали "не политики и чиновники, а люди, граждане страны, которые доверили (ей) страну, потому что знают - "Единая Россия" защитит их".

Поэтому, по словам Медведева, на партии лежит особая ответственность. Он призвал однопартийцев стать "надежным партнером" для бизнеса, помогать социально ориентированным некоммерческим организациям, перезагрузить проектную деятельность путем запуска в том числе "абсолютно земных" проектов, которых "ждут люди", таких как "Парки малых городов" и "Местный дом культуры".

Ориентации на работу на местах, с конкретными гражданами должно послужить увеличение числа первичных отделений партии: как пояснил Медведев, их должно быть столько же, сколько избирательных участков. Возрастут требования и к их секретарям.

Не забывать о предвыборных обещаниях

Предвыборная программа должна стать для партии руководством к действию на ближайшие пять лет, а на ее основе единороссам предстоит "перезагрузить" проектную работу.

Медведев поручил президиуму Генерального совета подвести итоги работы действующих партийных проектов. Кроме того, партия теперь ежегодно должна будет отчитываться о реализации своих программных тезисов.

По мнению политолога Михаила Виноградова, "Единая Россия" на съезде предприняла попытку "найти формат работы с собственной программой". В свете того, что обычно партии пишут программы под выборы, а потом они забываются, важную роль будет играть ежегодный анализ того, как выполняются обещания единороссов.

По словам Медведева, программа получилась "действительно народной". "В ней содержится наша партийная позиция по поводу того, как сделать лучше и доступнее образование и здравоохранение, поддержать культуру, выйти на новый уровень экономического развития, бороться с коррупцией. Уже сейчас программа партии стала основой для работы фракции "Единая Россия" в парламенте. Наши идеи, за которые мы с вами проголосовали, становятся действующими законами", - подчеркнул председатель партии.

Не поддаваться на провокации на выборах

Медведев предупредил однопартийцев о том, что избирательная кампания 2017 года, в рамках которой состоятся выборы в десятках регионов РФ, будет трудной, и призвал их не поддаваться на провокации идеологических противников. "Кампания будет трудной - легких кампаний не бывает, ведь это, тем более, последние выборы перед избранием президента. И многие наши оппоненты и идеологические противники воспользуются этим, чтобы фактически досрочно начать президентскую кампанию", - сказал он.

По мнению премьер-министра, "Единая Россия" "не должна поддаваться на провокации" и "ввязываться в бессмысленные политические интриги".

Политолог Виноградов отметил, что Медведев указал партии на необходимость не слишком активно эксплуатировать тематику президентских выборов. "Прозвучали слова о том, что не надо торопиться с президентской кампанией. Это сигнал партии не слишком использовать повестку президентских выборов в ходе нынешнего цикла региональных выборов в этом году", - сказал эксперт.

Медведев также предложил в течение пяти лет проводить ежегодные праймериз для определения кандидатов на выборах в региональные законодательные собрания и делать это в "единый день предварительного голосования". Секретарь Генсовета Сергей Неверов заверил журналистов, что работа по проведению предварительного голосования начнется в ближайшее время.

Обновление Высшего совета

Одним из центральных пунктов повестки работы съезда стало переизбрание руководящих органов партии - председателя, Высшего и Генерального советов.

В целом, как и ожидалось, сенсационных кадровых перестановок не произошло. Во главе единороссов в течение следующих пяти лет будет по-прежнему оставаться премьер-министр Дмитрий Медведев, руководящий партией с 2012 года, у руля Высшего совета остался Борис Грызлов, при этом руководство покинули ряд глав регионов, в которых поддержка "Единой России" оказалась ниже средней по стране.

В Высший совет, отвечающий за стратегическое развитие партии, вошли в общей сложности 90 человек, при этом еще 10 мест остались вакантными - их оставили для тех, кто покажет в последующем "наилучшие результаты в партийной работе".

Как пояснял ранее секретарь Генерального совета (курирующего оперативное управление "Единой Россией") Сергей Неверов, сегодня сохранивший за собой пост, в основу принципа формирования руководящих органов заложены результаты избирательной кампании в Госдуму в 2016 году и "уровень поддержки партии" в регионах. Поэтому в состав Высшего совета вошли главы тех субъектов федерации, где на выборах уровень поддержки превысил общий по стране (54,2%). Одновременно его покинули губернаторы, в чьих регионах показатель оказался недостаточно высок.

В соответствии с этим принципом Высший совет пополнили глава Крыма Сергей Аксенов (на думских выборах возглавляемый им список единороссов в республике набрал более 70%), губернатор Ростовской области Василий Голубев (58,79%) и его тамбовский коллега Александр Никитин (63,95%; область входила в группу избирательного списка, куда также были включены Пензенская, Волгоградская и Саратовская области, ее возглавлял Вячеслав Володин). Кроме того, в Высший совет были включены спикер Госдумы Володин, глава РЖД Олег Белозеров, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Одновременно Высший совет покинули глава Самарской области Николай Меркушкин, губернаторы Астраханской и Мурманской областей Александр Жилкин и Марина Ковтун. Вместе с тем сохранили места мэр Москвы Сергей Собянин, главы Московской и Владимирской областей Андрей Воробьев и Светлана Орлова.

Ротация Генсовета

Более чем на 50% обновился состав Генсовета, в том числе за счет руководителей региональных отделений, местных и первичных ячеек партии, успешно работавших на избирательной кампании в Госдуму в прошлом году.

Членами этого органа стали депутат Госдумы, экс- председатель правительства Крыма Руслан Бальбек и спикер крымского Заксобрания Владимир Константинов, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, руководители внутрифракционных групп единороссов в Госдуме Раиса Кармазина, Виктор Кидяев, Виктор Пинский, Николай Панков, Адальби Шхагошев, а также депутат Госдумы, журналист Евгений Ревенко. Сохранили свое членство в составе Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов, его замы Ольга Баталина и Сергей Железняк, глава думской фракции партии Владимир Васильев и его первый заместитель Андрей Исаев. Из Высшего в Генеральный совет перешел глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

В рамках съезда партийцы избрали секретаря Генсовета, сформировали его президиум и избрали заместителей секретаря по четырем направлениям деятельности. Так, Баталина будет отвечать за проекты, Железняк - курировать международную работу, Ревенко - идеологию и СМИ, а Селиверстов - региональное направление.

В Генсовет вошел и федеральный министр - глава Минстроя Михаил Мень. "В большей степени это назначение позиционируется как то, что он будет заниматься исполнением партийной программы, не столько формулировать ее основы", - считает Виноградов. Этим он объясняет факт избрания Меня именно в Генеральный, а не Высший, совет.

Согласно уставу, в Генсовет входят 170 человек, причем все они должны быть членами партии, в отличие от Высшего совета, куда входят "выдающиеся общественные и политические деятели РФ, имеющие большой авторитет в российском обществе и на международной арене".

От партии власти к правящей партии

По мнению члена экспертного совета фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ) Алексея Зудина, отмечается "постепенное движение "Единой России" от полюса партии власти к полюсу современной правящей партии".

"Партия - это работающий инструмент, рабочая сила, которая обеспечивает функционирование такого важного института, как Госдума", - отметил Зудин.

Политолог напомнил, что по итогам прошедших выборов в Госдуму у нее "появились очень важные новые качества - расширился ее представительный характер и вырос политический вес". Так, по его словам, увеличивалась способность палаты "аккумулировать и превращать в законодательное решения предпочтения граждан". "Чаще всего при этом вспоминают одномандатников, которые ближе и понятнее избирателям. Это совершенно верно, но давайте не забывать важные факторы - (такие как) праймериз "Единой России", которые стали подключением активной части рядовых граждан к процессу выдвижения кандидатов", - сказал собеседник агентства.

"Кроме того, это новый формат программы "Единой России", которая формировалась из сбора наказов и предпочтений из общественных приемных, в ходе праймериз - из пожеланий, высказывавшихся гражданами, а также в целой серии отраслевых форумов, которые партия провела перед выборами", - перечислил Зудин.

Наконец, большая часть одномандатников выдвигались от "Единой России", отметил эксперт. "То есть расширение представительной базы Госдумы и повышение ее политического веса, которое стало итогом выборов 2016 года, по большей части является вкладом единороссов", - констатировал он.