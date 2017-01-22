Источник: делегацию РФ на встрече по САР возглавляет представитель президента Лаврентьев

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Главой российской делегации на переговорах по Сирии в Астане назначен спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Это подтвердил ТАСС высокопоставленный дипломатический источник.
"Лаврентьев не просто участвует в переговорах, он является главой делегации", - сказал собеседник агентства. Другой источник также подтвердил присутствие в российской делегации заместителя начальника Главного оперативного управления генерала Станислава Гаджимагомедова.
От МИД РФ в переговорах участвует директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин.
Переговоры по Сирии в Астане между правительством и вооруженной оппозицией пройдут 23-24 января. В них также участвуют делегации РФ, Ирана, Турции, США и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.