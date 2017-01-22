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Источник: делегации Москвы и Дамаска проводят встречу на переговорах в Астане

Политика
22 января, 21:37 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 22, января. /ТАСС
Российскую делегацию возглавляет спецпред президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, во главе делегации правительства Сирии - постпред САР при ООН Башар аль-Джаафари
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АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Российская делегация на переговорах в Астане проводит встречу с делегацией правительства Сирии во главе с постоянным представителем САР при ООН Башаром аль-Джаафари. Об этом ТАСС сообщил знакомый с организацией переговоров источник.

"Да, соответствующая встреча проходит в настоящее время", - сказал он.

Официально переговоры в Астане начинаются 23-24 января. Однако в воскресенье в столице Казахстана прошли консультации РФ - Иран - Турция, продолжавшиеся более пяти часов, а также встреча российской делегации со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Идет работа над итоговым заявлением, которое будет предложено правительству и оппозиции Сирии.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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