Источник: делегации Москвы и Дамаска проводят встречу на переговорах в Астане

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АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Российская делегация на переговорах в Астане проводит встречу с делегацией правительства Сирии во главе с постоянным представителем САР при ООН Башаром аль-Джаафари. Об этом ТАСС сообщил знакомый с организацией переговоров источник.
"Да, соответствующая встреча проходит в настоящее время", - сказал он.
Официально переговоры в Астане начинаются 23-24 января. Однако в воскресенье в столице Казахстана прошли консультации РФ - Иран - Турция, продолжавшиеся более пяти часов, а также встреча российской делегации со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Идет работа над итоговым заявлением, которое будет предложено правительству и оппозиции Сирии.