В Кремле считают, что пока рано говорить о явке на выборы президента РФ в 2018 году

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Тема выборов президента РФ 2018 года пока не стоит на повестке дня Кремля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в администрации президента оценивают риски низкой явки на предстоящих выборах главы государства, и каков ориентир этой явки.
"Ориентиров никаких нет. А главное, что пока тема предстоящих президентских выборов не стоит на повестке дня, пока еще рано об этом", - сказал Песков.
Он отрицательно ответил и на вопрос о том, анализировали ли в Кремле риски низкой явки на выборах 2018 года.
Ранее гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в интервью РБК назвал низкую явку главной проблемой выборов президента в 2018 году. "Первый риск - низкая явка. Выборы президента - единственные выборы в России, которые имеют критическое значение для устойчивости системы, это главный источник ее легитимности", - заявил Федоров в интервью изданию. Он пояснил, что легитимность государственной системы в России определяет "не Конституция, не законы, а популярность первого лица". Поэтому "низкая явка - удар по легитимности", добавил Федоров.