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Песков: обсуждать инициативы Трампа стоит после начала контактов с РФ, пока их нет

Политика
23 января, 12:54 дата обновления: 23 января, 13:14 UTC+3 МОСКВА 23, января. /ТАСС
Так представитель Кремля прокомментировал слова президента США о том, что исламский терроризм является одной из главных угроз
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Кремль считает возможным обсуждать инициативы нового президента США Дональда Трампа после того, как начнутся контакты новой администрации американского лидера с Москвой, пока этого не произошло.

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"Сейчас говорить о каких-то инициативах преждевременно, потому что пока еще сейчас еще самый начальный период вхождения в дела президента Трампа, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - И здесь, конечно, нужно дождаться начала каких-то контактов, пока этого еще не произошло".

Так представитель Кремля прокомментировал слова президента США о том, что исламский терроризм является одной из главных угроз. При этом Песков подчеркнул, что исламский фундаментализм и терроризм остаются одной из угроз для всех государств, в том числе для России.

Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о безальтернативности сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и о невозможности любой отдельно взятой страны бороться эффективно с этим "самым страшным вызовом 21-го века".

Контакты двух лидеров

Представитель Кремля сообщил, что телефонный разговор между президентами РФ и США в настоящее время согласовывается, речь о подготовке встречи лидеров пока не идет. 

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"Нет, информации о встрече пока нет. Телефонный звонок согласовывается, какой-то более полной информацией мы пока не обладаем", - сказал представитель Кремля, уточнив, что дата возможного телефонного контакта, как ожидается, будет согласована в ближайшее время.

По его словам, этот вопрос решается по линии МИД. "Существует достаточно стандартная процедура инициирования такого телефонного разговора, каких-то особенных контактов здесь нет и быть не может", - пояснил Песков.

"Это пока все не обсуждалось", - ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, может ли встреча Путина и Трампа пройти в рамках отдельного саммита или на полях какого-либо международного форума.

"Пока просто нет смысла это все проговаривать. Когда будет телефонный разговор, если главы государств сочтут целесообразным определиться с возможностью встречи, тогда будет подготовка (к ней - прим. ТАСС)", - подчеркнул Песков.

Ранее в интервью британскому телеканалу Би-би-си Песков заявил, что организация встречи президентов РФ и США может занять месяцы, а не недели. При этом он подчеркивал, что с российской стороны готовность к такой встрече есть. 

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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Борьба с "Исламским государством"
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