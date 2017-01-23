Москва получила от Киева согласие на перемещение из Крыма осужденных граждан Украины

Полиция отняла у фанатов ХК "Спартак" два несанкционированных баннера на игре с ЦСКАСпорт 23 января, 21:04
Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толкаМеждународная панорама 23 января, 20:59
Неделю звезд хоккея в Уфе посетили около 30 тысяч зрителейСпорт 23 января, 20:42
ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса Верховного суда в ПетербургеЭкономика и бизнес 23 января, 20:31
ФИФА подтвердила проведение жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 в КремлеСпорт 23 января, 20:28
ВФЛА: первый день встречи с рабочей группой ИААФ в России прошел успешноСпорт 23 января, 20:26
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молокомМеждународная панорама 23 января, 20:11
Rai News 24: число погибших под завалами отеля в Италии достигло семиПроисшествия 23 января, 19:57
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в АлеппоПолитика 23 января, 19:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министерство юстиции России сообщило о полученном согласии от украинской стороны принять граждан Украины, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН в Крыму. Об этом, отвечая на запрос ТАСС, сообщили в пресс-службе Минюста.
"От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН России, которые были осуждены приговорами украинских судов к лишению свободы до 18 марта 2014 года и к моменту воссоединения Крыма с Россией содержались в исправительных учреждениях на территории полуострова", - пояснили в министерстве.
Ранее представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга сообщил, что изначально стороны обговаривали передачу 18 осужденных, но у одного из них оказалось российское гражданство, один освободился по УДО, поэтому речь идет о передаче 16 заключенных из Крыма для отбывания наказания.