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Фонд Кадырова восстановит старейшую мечеть Омейядов в Алеппо

Политика
23 января, 17:40 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 23, января. /ТАСС
Чеченская делегация посетила с дружеским визитом САР, где провела ряд встреч с представителями официальной власти
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ГРОЗНЫЙ, 23 января. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова восстановит средневековую мечеть в Алеппо, основанную при династии Омейядов в 715 году. Об этом журналистам сообщил муфтий Чечни Салах Межиев.

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"Намечены планы по реализации общественно значимых, гуманитарных проектов, которые с помощью главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова будем реализовывать в скором времени. Один из них касается строительства социальных объектов для сирийских детей-сирот. Кроме того, фонд Кадырова восстановит одну из самых старейших мечетей Омейядов в городе Алеппо", - сказал председатель духовного управления мусульман Чечни.

Чеченская делегация во главе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и муфтием Чечни посетила с дружеским визитом Сирийскую Республику, прошел ряд встреч с представителями официальной власти Сирии.

"Мы провели в Сирии около недели. В ходе визита в Сирийскую Республику гости посетили Дамасский государственный университет, где состоялась встреча с доктором Мухаммадом Хассан Аль Курдий. Стороны обсудили актуальные вопросы, а также подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии в сфере религиозного исламского образования", - отметил Межиев.

Мечеть Омейядов в Алеппо - крупнейшая и старейшая мечеть города. Ее строительство началось в 715 году на месте стоявшего там ранее собора. Знаменитая на весь мир своей архитектурой и размерами, она была внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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