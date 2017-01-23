Дипломаты РФ и Индии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с послом Индии в Москве Панкаджем Сараном ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на комплекс вопросов урегулирования кризиса в Сирии", - информировали в министерстве.
Дипломаты также отметили важность поддержания регулярного российско-индийского политического диалога по актуальной ближневосточной проблематике как на двустороннем уровне, так и в коллективных форматах, включая БРИКС и ШОС.