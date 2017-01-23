ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в Алеппо

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ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в АлеппоПолитика 23 января, 19:56
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. ВКС РФ уничтожили 22 января несколько складов боеприпасов и ГСМ, а также нанесли удары в районе скопления боевиков с техникой под Эль-Бабом в провинции Алеппо. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Командование авиагруппы ВКС России 22 января 2017 года на авиабазе Хмеймим от американской стороны по "прямой линии" из штаба международной коалиции были получены координаты целей ИГ (запрещена в РФ) в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо", - говорится в сообщении.
"После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолетами ВКС России и двумя самолетами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары, - добавили в Минобороны РФ. - В результате проведения совместной операции уничтожены несколько складов боеприпасов и ГСМ, а также район скопления боевиков с техникой".
Россия и Турция 21 января провели очередную совместную операцию против ИГ в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо, говорится в сообщении Минобороны РФ. Отмечается также, что 22 января ВКС РФ на авиабазе Хмеймим получили от американской стороны координаты целей ИГ (запрещена в РФ) в районе Эль-Баб; после доразведки были нанесены авиаудары по террористам.
"21 января 2017 года ВКС России и ВВС Турции провели очередную совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГИЛ в районе населенного пункта Эль- Баб провинции Алеппо, - отмечается в документе. - К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекались 3 ударных самолета ВКС России, в том числе 2 Су-24М и один бомбардировщик Су-34, а также четыре самолета ВВС Турции: 2 F-16 и 2 F-4. Всего было поражено 22 цели".
На следующий день, 22 января 2017 года, командование авиагруппы ВКС России получило данные по целям ИГ в провинции Алеппо.
"На авиабазе Хмеймим от американской стороны по прямой линии из штаба международной коалиции были получены координаты целей ИГИЛ в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо, - сообщило МО. - После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолетами ВКС России и двумя самолетами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары".
Отмечается, что в результате проведения совместной операции уничтожены несколько складов боеприпасов и ГСМ, а также район скопления боевиков с техникой.
18 января 2017 года ВКС России и ВВС Турции провели первую совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГ.
В пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо было уничтожены 36 целей. К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекались 9 ударных самолетов ВКС России, а также 8 самолетов ВВС Турции, сообщило Минобороны.