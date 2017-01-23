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Косачев: судьба Трампа во многом будет зависеть от последствий выхода из ТТП

Политика
23 января, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Глава комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что партнерство сохранится как дееспособный альянс
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Судьба Дональда Трампа как политика будет во многом зависеть от экономических последствий решения о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя подписание Трампом ряда указов, в том числе о выходе США из числа стран, имеющих договоренности о создании ТТП.

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"От эффективности этого решения для американской экономики во многом будет зависеть судьба самого Дональда Трампа. Однако о последствиях этого решения для США и их партнеров говорить пока нельзя, это покажет только время", - сказал сенатор. Он добавил, что ТТП сохранится как дееспособный альянс, только если американские обязательства и вытекающие из них расходы примет на себя вторая по величине экономика альянса - Япония.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отметил, что поступок Трампа вызывает уважение. "России, в принципе, все равно, выйдут США из этого партнерства или нет, но мы видим, что Трамп сдерживает свои обещания. Такие поступки вызывают уважение, он хозяин своего слова", - отметил сенатор.

"Хочу напомнить, что в рамках предвыборной кампании Трамп говорил о своем желании улучшить отношения с Россией. Будем надеяться, что эти слова не разойдутся с делом, и в этом направлении внешняя политика США также изменится", - подчеркнул парламентарий.

По его мнению, Трамп является сторонником двусторонних отношений, а не многосторонних союзов, в которых всегда надо уступать кому-либо. "На мой взгляд, Трамп может поступить в отношении Евросоюза так же, как и в отношении Транстихоокеанского партнерства, тенденция к этому есть", - заключил Джабаров, добавив, что Трамп ставит интересы рядовых американцев выше, чем интересы международных альянсов.

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Темы
Экономические последствия Выход США из Транстихоокеанского партнерства
Персоны
Трамп, Дональд Косачев, Константин Иосифович
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