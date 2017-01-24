ЦИК может пересмотреть свои регламенты по видеонаблюдению и наблюдателям

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Центризбирком России, возможно, вернется к вопросам организации видеонаблюдения на выборах и работы наблюдателей, а также может предложить законодателям изменить сроки оспаривания итогов выборов в суде.

Это не исключил в беседе с журналистами зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Специальная рабочая группа ЦИК рассмотрит вопросы, связанные с возможными нарушениями на выборах 18 сентября в Татарстане. По словам Булаева, по результатам избирательной кампании в ЦИК поступило "заметное количество жалоб по отдельным регионам, это касается Татарстана, Башкортостана и в какой-то степени Дагестана".

"Цель сегодняшнего рассмотрения на заседании рабочей группы ситуации по Татарстану состоит в том, чтобы не только попытаться отреагировать, что не всегда возможно, но и попытаться спрогнозировать наши решения на будущее с учетом возникших ситуаций", - сказал зампред ЦИК. Он подчеркнул, что комиссия хочет с учетом произошедших на прошлых выборах недочетов "скорректировать свою работу на будущее".

"Может быть, какие-то сроки пересмотреть, может, наши положения, которые мы утвердили, по организации видеонаблюдения, по работе с наблюдателями, по формированию участковых избирательных комиссий", - пояснил Булаев.

Отвечая на уточняющий вопрос ТАСС, может ли ЦИК предложить законодателям изменить сроки оспаривания итогов выборов в суде, он сказал: "Мы эту тему обсуждали не раз". В настоящее время результаты выборов можно обжаловать в суде в течение трех месяцев с момента их официального опубликования.

Булаев отметил, что заявители, подающие жалобы в избиркомы, зачастую нарушают сроки обжалования, тем не менее Центризбиркому важно проработать их. "Несмотря на то, что полномочий ЦИК сейчас для рассмотрения этих жалоб не всегда хватает, сами жалобы не всегда оформлены в соответствии с действующим федеральным законодательством, поданы, допустим, в избирательные комиссии вместо судов, ЦИК очень внимательно относится ко всем обращениям, которые к нам поступают", - резюмировал он.

Борьба "Яблока"

Во вторник Верховный суд Татарстана отклонил иск председателя регионального отделения партии "Яблоко" Руслана Зинатуллина об отмене результатов выборов в Госдуму по Центральному одномандатному округу республики. По мнению заявителя, в ходе выборов были допущены серьезные нарушения, в числе которых заведомо недостоверный подсчет голосов, многократное голосование отдельными группами избирателей, вбросы бюллетеней.

На прошлой неделе "Яблоко" обжаловало в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома рассмотреть на заседании жалобу партии на нарушения в ходе выборов в Госдуму в Татарстане. Жалоба была направлена в ноябре, в ней "яблочники" заявили о вбросах бюллетеней и других нарушениях на 40 избирательных участках в Казани. "Яблоко" требовало от ЦИК создать совместную рабочую группу для изучения видеозаписей с участков, передать информацию о нарушениях в Следственный комитет и обратиться в суды для повторного подсчета голосов на участках с нарушениями.

Однако в конце декабря партия получила письмо из ЦИК, в котором сообщалось, что оснований для принятия дополнительных мер реагирования со стороны ведомства не имеется. В своем административном иске партия просит ВС обязать Центризбирком рассмотреть ноябрьскую жалобу на заседании в коллегиальном составе и принять по ней решение.

"Яблоко" не признало результаты выборов в Госдуму, которые прошли 18 сентября и на которых список партии набрал 1,99% голосов. Осенью партия уже обращалась в Верховный суд РФ с просьбой отменить результаты думских выборов в связи с якобы допущенными при их проведении многочисленными нарушениями, иск партии был отклонен.