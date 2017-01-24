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Путин 25 января обсудит с королем Иордании ситуацию на Ближнем Востоке

Политика
24 января, 13:14 UTC+3
В ходе переговоров будет также обсуждаться вопрос двустороннего сотрудничества
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в Москве в среду, 25 января, переговоры с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II.

Как сообщила пресс-служба Кремля, во время переговоров на высшем уровне "предполагается обсуждение актуальных вопросов российско-иорданской повестки дня, включая перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах". "Ожидается, что большое внимание также будет уделено ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на совместные шаги по противодействию международному терроризму", - добавили в пресс-службе.

Король Иордании приедет в Москву с рабочим визитом по приглашению Путина.

Абдалла II последний раз приезжал в Россию в ноябре 2015 года, тогда в Сочи лидеры провели обстоятельные переговоры, во время которых также обсуждались двусторонние вопросы, региональная и международная повестка дня. Год назад, 14 января 2016 года президент РФ и король Иордании поговорили по телефону, обсудив вопросы урегулирования в Сирии. Путин посещал Иорданию с визитом в июне 2012 года.

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Персоны
Абдалла II (король Иордании) Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Иордания
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