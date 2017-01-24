Губернатор Омской области не станет отзывать Мизулину из Совета Федерации

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ОМСК, 24 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Губернатор Омской области Виктор Назаров не будет отзывать сенатора Елену Мизулину из Совета Федерации, где она представляет сибирский регион, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко.
"Губернатор Виктор Назаров точно не будет отзывать Елену Мизулину из Совета Федерации в связи с ее выходом из партии "Справедливая Россия". Ее партийная принадлежность имеет второстепенное значение по отношению к ее профессиональным и личным качествам, опыту политика", - сказала Соколенко.
23 января пресс-служба Мизулиной сообщила, что сенатор приняла решение о выходе из "Справедливой России", в которой состояла порядка 10 лет, и направила соответствующее заявление в омское региональное отделение партии.
Мизулина была депутатом Госдумы второго, третьего, пятого и шестого созывов, причем до вступления в "Справедливую Россию" она представляла "Яблоко", затем СПС. В Совет Федерации Мизулину делегировал губернатор Омской области Виктор Назаров.