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Губернатор Омской области не станет отзывать Мизулину из Совета Федерации

Политика
24 января, 13:32 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Как пояснила пресс-секретарь главы региона, партийная принадлежность сенатора имеет второстепенное значение по отношению к ее профессиональным и личным качествам
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Елена Мизулина

Елена Мизулина

© Михаил Почуев/ТАСС

ОМСК, 24 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Губернатор Омской области Виктор Назаров не будет отзывать сенатора Елену Мизулину из Совета Федерации, где она представляет сибирский регион, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко.

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"Губернатор Виктор Назаров точно не будет отзывать Елену Мизулину из Совета Федерации в связи с ее выходом из партии "Справедливая Россия". Ее партийная принадлежность имеет второстепенное значение по отношению к ее профессиональным и личным качествам, опыту политика", - сказала Соколенко.

23 января пресс-служба Мизулиной сообщила, что сенатор приняла решение о выходе из "Справедливой России", в которой состояла порядка 10 лет, и направила соответствующее заявление в омское региональное отделение партии.

Мизулина была депутатом Госдумы второго, третьего, пятого и шестого созывов, причем до вступления в "Справедливую Россию" она представляла "Яблоко", затем СПС. В Совет Федерации Мизулину делегировал губернатор Омской области Виктор Назаров.

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