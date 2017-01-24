"Джебхат Фатх аш-Шам" атаковала позиции "Сирийской свободной армии"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Боевики из террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) в ночь с 23 на 24 января атаковали и захватили некоторые позиции оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) на северо-западе Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, боевики "Джебхат Фатх аш-Шам" впервые напали на позиции ССА в этом районе.

Ранее, 23 января, в столице Казахстана начались переговоры по вопросам урегулирования сирийского конфликта, в которых участвуют представители правительства Сирии, оппозиция, а также Россия, Турция и Иран как гаранты соглашения о перемирии в САР. Помимо них, в переговорах принимают участие спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в качестве наблюдателя. Из группировок в составе делегации оппозиции на переговорах в Астане в ССА входят "Шухада аль-Ислам", "Аль-Фирка ас-Сахилия аль-Уля", объединение "Фастакем", "Джейш аль-Изза", "Аль-Джебхат аш-Шамия", "Джейш ан-Наср", действующие, в основном, в провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия.