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Р24: Клименко считает, что санкции США против ФСБ не приведут к дефициту электроники в РФ

Политика
24 января, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
При этом Клименко отметил, что из-за санкций могут возникнуть "организационно-логистические проблемы" при закупке у США электроники для армии, ФСБ и "режимных объектов"
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Санкции США в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которая согласует поставку устройств с функцией шифрования, не приведут к дефициту электроники на российской рынке. Такое мнение во вторник, 24 января, в эфире телеканала "Россия 24" высказал советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

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"На текущий момент формально санкции, которые могут быть к нам применены, вряд ли приведут у тому, что из магазинов пропадут классические бытовые компьютеры, ноутбуки, Mac, смартфоны", - сказал он.

Тем не менее, подчеркнул Клименко, из-за санкций могут возникнуть "организационно-логистические проблемы" при закупке у США электроники для армии, ФСБ и "режимных объектов". При этом советник президента отметил, что многое из необходимого оборудования имеет аналоги в России и других странах, и проблема ограничения поставок американской электроники решаема.

Он добавил, что необходимые товары могут, к примеру, закупаться через страны-посредники, как это было в СССР. "Я не думаю, что зайдет так далеко, но мы должны помнить, что у нас всегда были какие-то санкции американские, особенно в том, что касалось высоких технологий... Формально ничего нового здесь нет. Я думаю, просто будет чуть длиннее путь или чуть дороже. Но в целом я уверен, что наша оборонка не пострадает", - заключил Клименко.

Ранее РБК со ссылкой на заявления, в частности, представителей юридической компании Baker McKenzie и блог медиакомпании Thomson Reuters сообщило, что введенные бывшим президентом США Бараком Обамой в конце 2016 года санкции в отношении ФСБ, которая согласует ввоз в РФ любых устройств с функцией шифрования, запрещают американским поставщикам любое коммерческое взаимодействие с российской спецслужбой. Чтобы подавать соответствующие документы в ФСБ технологическим компаниям США теперь может понадобиться обращаться за разрешением к OFAC (служба по санкциям Минфина США), отмечает издание. В категорию устройств с функцией шифрования, в частности, попадают мобильные телефоны, планшеты и даже беспроводные мыши.

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Клименко, Герман Сергеевич
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Санкции в отношении России
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