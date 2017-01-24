ЦИК РФ проверит заявления "Яблока" о нарушениях на выборах в Татарстане

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Центризбирком России обещает найти возможность проверить достоверность заявления "Яблока" о фальсификациях на выборах в Татарстане, ведомство проанализирует данные в рамках своей компетенции. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Яблоко" настаивает на том, что ЦИК следует запросить оригиналы избирательной документации по 40 участкам в Татарстане и провести экспертизу, так как, по утверждению партии, реальная явка на этих участках не соответствует данным итоговых протоколов. Ранее ЦИК уже ответил партии, что не считает необходимым принимать дополнительные меры, после чего "Яблоко" обжаловало ответ комиссии в Верховном суде России.

Памфилова на заседании рабочей группы по рассмотрению жалоб заверила представителей "Яблока", что "никто не собирается покрывать никакие нарушения". "Чтобы снять дальнейшие спекуляции, недопонимание по этой проблеме, давайте в рамках нашей компетенции аккуратно возьмем и проанализируем", - сказала она.

При этом она предостерегла коллег от того, чтобы вмешиваться в компетенцию суда, так как именно в суде можно обжаловать все связанные с выборами вопросы, после того как официально подведены итоги волеизъявления.

Как будет проводиться этот анализ, решит правовое управление ЦИК в сотрудничестве с ЦИК Татарстана.

Претензии "Яблока"

Зампредседателя "Яблока" Николай Рыбаков напомнил суть обращения партии в ЦИК, поданного осенью прошлого года. По результатам просмотра видеозаписей с 40 избирательных участков в Казани партийцы выявили нарушения закона. В частности, в "Яблоке" заявляют о расхождении количества избирателей, которые физически опускали бюллетени в урны для голосования, и данных итоговых протоколов для голосования.

По словам Рыбакова, в ответе ЦИК, полученном в ноябре, было указано, что законом не предусмотрено сравнение видеозаписей и итоговых протоколов.

"При этом мы считаем, что ЦИК, получив такое массовое расхождение, имел возможность затребовать оригиналы списки избирателей, провести графологическую экспертизу и проверить, каким образом получилось, что, допустим, на избирательном участке 89 расхождение составило 1700 человек", - заявил зампред "Яблока".

На других участках, по словам Рыбакова, расхождения по явке составляют несколько сотен человек.

Кроме того, "Яблоко" утверждает, что общие данные, озвученные в ходе подсчета голосов сотрудниками УИК, не соответствуют данным итоговых протоколов.

"Мы просим ЦИК внимательно отнестись к данным случаям, затребовать оригиналы избирательной документации по этим 40 избирательным участкам и проверить, каким образом получилось так, что значительная - в сотни, а то и тысячи человек - разница между количеством человек, фактически пришедших на участок и отраженных на видеозаписи, и данными итоговых протоколов", - обратился к членам ЦИК Рыбаков.

ЦИК - это не правоохранительные органы

Заместитель начальника правового управления ЦИК Дмитрий Воронин напомнил, что обжаловать результаты выборов после подведения официальных итогов можно только в суде. Итоги голосования по отдельным участкам - в течение 10 дней, результаты выборов - в течение трех месяцев с момента их официального опубликования.

"Соответственно, говоря о фальсификации как явки избирателей, так и избирательных документов, фактически в адрес избирательной комиссии представляется сообщение о совершенном преступлении и высказывается предложение взять на себя функции правоохранительных органов", - отметил он.

При этом, по мнению юриста, для обращения ЦИК в правоохранительные органы нужны серьезные аргументы. "Чтобы такое обращение было, нужны веские сомнения", - сказал он.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что существующие сейчас проблемы должны решаться в рамках действующего закона. "Если мы считаем, что эта проблема создана тем, что закон несовершенен, мы должны выработать позицию по тому, как действовать в этих условиях, как усовершенствовать наши нормативные документы и законодательную базу, чтобы рассмотрение жалоб было более эффективным", - отметил он.

Памфилова согласилась с ним в том, что регламент работы с жалобами необходимо сделать более системным, выработав четкие критерии.