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Володин надеется на подтверждение панъевропейского статуса ПАСЕ при Аграмунте

Политика
24 января, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Спикер Госдумы выразил надежду на подтверждение статуса ПАСЕ как самой широкоохватной парламентской организации в Европе
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Педро Аграмунта с переизбранием на должность спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы и выразил надежду, что под его председательством ПАСЕ подтвердит свой панъевропейский статус. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

"Рассчитываем, что под вашим руководством ассамблея всех 47 государств - членов Совета Европы сможет подтвердить свой особый статус самой широкоохватной парламентской организации в Европе", - говорится в поздравлении.

Переизбрание Аграмунта произошло 23 января. Испанский политик был единственным кандидатом на пост председателя ассамблеи. Его кандидатура возражений не вызвала.

Педро Аграмунт был впервые избран на пост председателя ПАСЕ в январе 2016 года, придя на смену Анн Брассер. Председатель ПАСЕ избирается сроком на один год с правом переизбрания на повторный однолетний срок.

Первая в 2017 году сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 23 января вновь без участия российской делегации. Она была лишена основных полномочий в ассамблее в апреле 2014 года из-за событий на Украине и в Крыму.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. Не участвовала она в работе ассамблеи и в 2016 году.

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