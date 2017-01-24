Россия ожидает реакции оппозиции на проект конституции Сирии

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Москва ожидает реакции вооруженной оппозиции на переданный ей проект конституции Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"В ходе переговоров с вооруженной сирийской оппозицией в целом признана важность запуска политического процесса, необходимость начала работы над выработкой новой конституции Сирии, необходимость ее дальнейшего принятия либо через референдум, либо в другой приемлемой форме при волеизъявлении сирийского народа, и (необходимость) в последующем проведения парламентских и президентских выборов", - отметил он.

"Будем надеяться, что вооруженная сирийская оппозиция будет более активной в этом направлении, - сказал глава российской делегации. - Мы будем стараться ей в этом помочь".

"Мы передали сирийской вооруженной оппозиции проект конституции Сирии, который был подготовлен российскими специалистами, - подчеркнул он. - Нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать ему дополнительный и стимулирующий импульс, не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия этого основного закона страны".

"Считаем, что этот процесс должен возглавлять сам сирийский народ", - указал Лаврентьев.

Военные РФ прилагают все усилия, чтобы нарушений перемирия в Сирии со стороны Дамаска не было - глава делегации РФ.

При этом Москва не исключает увеличение числа стран - гарантов прекращения огня в Сирии, в том числе за счет США, заявил Лаврентьев.

"Не исключаю, что могут появиться новые страны-гаранты, но они должны обладать влиянием на конкретные группировки вооруженной оппозиции, - отметил он. - Пока затрудняюсь ответить (насчет США - прим. ТАСС), мы бы приветствовали, если бы США играли более активную роль".

"У меня сегодня были контакты с послом США в Казахстане, он выразил заинтересованность в подключении и сказал, что такие сигналы со стороны новой администрации президента (США Дональда) Трампа поступают", - отметил Лаврентьев.

Все больше вооруженных группировок хотят присоединиться к прекращению огня в Сирии, сказал глава делегации РФ.

Вооруженная оппозиция должна получить статус полноправного члена на переговорах в Женеве, отметил он.

О ситуации в Вади-Бараде

Иран мог бы подключиться к урегулированию ситуации в долине Вади-Барада близ Дамаска, сказал Лаврентьев.

"Я думаю, что, конечно, будем прилагать усилия, - сказал он. - Насколько я знаю, в районе Вади-Барада находятся правительственные войска, шиитских милиций там нет".

Верный выбор

Казахстанская столица оказалась верным выбором для проведения переговоров по Сирии, также отметил Лаврентьев.

"Присутствие сирийских делегаций и их согласие на прямой контакт в одном зале - это уже свидетельство того, что место было выбрано правильно. В другом месте нам, возможно, и не удалось бы завлечь их (представителей сирийского правительства и вооруженной оппозиции - прим. ТАСС) в один зал", - сказал Лаврентьев.

Он также сообщил, что оперативная группа России, Ирана и Турции по контролю за перемирием в Сирии заработает в столице Казахстана в начале февраля.

"Нашими военными экспертами по согласованию со всеми сторонами была достигнута договоренность о создании так называемой совместной оперативной группы в трехстороннем формате, которая начнет свою работу здесь, в Астане, уже в начале февраля, - отметил он. - То есть задача этой оперативной группы будет заключаться как раз в вопросе соблюдения прекращения огня и недопущения каких-либо нарушений".