Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Москве встречу с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, сообщили в российском дипведомстве.

"Министры обменялись мнениями по проблематике нагорно- карабахского урегулирования, включая темы, обсуждавшиеся в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге", - информировали в министерстве.

В ходе встречи также были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, программа предстоящих двусторонних мероприятий на различных уровнях, отметили в МИД.