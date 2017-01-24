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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе

Политика
24 января, 17:50 UTC+3
В МИД РФ отметили, что на встрече министры также рассмотрели актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Москве встречу с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, сообщили в российском дипведомстве.

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"Министры обменялись мнениями по проблематике нагорно- карабахского урегулирования, включая темы, обсуждавшиеся в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге", - информировали в министерстве.

В ходе встречи также были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, программа предстоящих двусторонних мероприятий на различных уровнях, отметили в МИД.

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Темы
Нагорно-карабахский конфликт
Страны
Россия Азербайджан
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
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