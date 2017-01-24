Эксперт: встреча в Астане имеет важный психологический эффект

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Переговоры представителей сирийского правительства и вооруженной оппозиции в Астане имеют важное психологическое значение, однако это лишь начало долгого процесса. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, комментируя итоги завершившейся межсирийской встречи в столице Казахстана.

"Встреча в Астане стала позитивным и важным шагом как с точки зрения психологического эффекта, так и в плане продвижения путей решения сирийского кризиса", - считает он. Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что "в практическом плане это лишь начало процесса, и как пойдет этот процесс, еще не ясно".

"Сам факт проведения подобной конференции, где впервые участвуют представители сирийского руководства и сирийской вооруженной оппозиции - это важное событие; это еще один этап в нахождении путей решения сирийского кризиса", - сказал эксперт.

Проблема представительства

Долгов обратил внимание на то, что в Астане была представлена небольшая часть вооруженной сирийской оппозиции.

"Представители вооруженных группировок, участвовавшие в переговорах в Астане, являют собой лишь часть вооруженной оппозиции, действующей в Сирии - по данным сирийской стороны, в стране действовало до тысячи подобных группировок, и количество бойцов в них варьировалось от нескольких десятков до нескольких десятков тысяч, - указал он. - А в Астане была представлена лишь небольшая часть вооруженных групп, контролируемых - это важно - Турцией".

Эксперт оценил конкретные результаты встречи как скромные. "Переговоры шли через посредников, и говорить о том, что достигнуто какое-то реальное соглашение пока рано", - считает он. Вместе с тем, Долгов отметил, что "представители вооруженных группировок согласились на прекращение огня".

Совместный мониторинговый центр

По итогам переговоров Россия, Иран и Турция решили создать трехсторонний механизм для мониторинга полного соблюдения режима перемирия, предотвращения провокаций, что было зафиксировано в совместном заявлении трех стран.

"Работа совместного мониторингового центра будет заключаться в отслеживании ситуации с режимом прекращения огня, в фиксации подобных нарушений, - пояснил Долгов. - Следует понимать, что такой центр не сможет влиять на соблюдение или несоблюдение сторонами режима прекращения огня, он будет только фиксировать объективные данные и сообщать их в руководящие органы своих стран".