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Путин обсудит с королем Иордании двусторонние связи и совместные шаги в борьбе с террором

Политика
25 января, 0:02 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС
Лидеры двух стран обсудят, в частности, перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества РФ и Иордании в торгово-экономической и гуманитарной сферах
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в среду в Москве с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время переговоров на высшем уровне "предполагается обсуждение актуальных вопросов российско-иорданской повестки дня, включая перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах". "Ожидается, что большое внимание также будет уделено ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на совместные шаги по противодействию международному терроризму", - добавили в пресс-службе.

Король Иордании приедет в Москву с рабочим визитом по приглашению Путина. Абдалла II, вступивший на престол в 1999 г., почти ежегодно бывает в России. Нынешний визит - 17-й по счету. В предыдущий раз Абдалла II приезжал в РФ в ноябре 2015 года, тогда в Сочи лидеры провели обстоятельные переговоры, во время которых также обсуждались двусторонние вопросы, региональная и международная повестка дня.

Год назад, 14 января 2016 года, президент РФ и король Иордании поговорили по телефону, обсудив вопросы урегулирования в Сирии.

Путин посещал Иорданию с визитом в июне 2012 года.

Дипломатические отношения между Иорданией и СССР были установлены в 1963 г., в 1992 г. Иордания признала Россию правопреемницей СССР. За период правления короля Хусейна (1935-1999) между странами был подписан ряд соглашений, при его сыне Абдалле II двусторонние политические и экономические связи России и Иордана активизировались еще больше.

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Персоны
Абдалла II (король Иордании) Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Иордания
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