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Лавров обсудит с депутатами на "Правительственном часе" отношения с США и Сирию

Политика
25 января, 0:13 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС
Предполагается, что будут затронуты итоги завершившейся в Астане встречи между представителями сирийского правительства и вооруженной оппозиции
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров выступит на "Правительственном часе" в Госдуме. Министр обсудит с депутатами обстановку на Ближнем Востоке, урегулирование конфликта на Украине, отношения с Западом, а также развитие интеграционных процессов на пространстве СНГ.

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Начало встречи намечено на 12.30 мск. По традиции, после выступления глава дипведомства ответит на вопросы парламентариев.

Особое внимание, как ожидается, будет уделено ситуации в Сирии и шагам по урегулированию кризиса в этой стране, а также усилиям РФ по борьбе с терроризмом. Предполагается, что будут затронуты итоги завершившейся в Астане встречи между представителями сирийского правительства и вооруженной оппозиции. Делегация России, которая наряду с Турцией и Ираном выступает гарантом соглашения по перемирию от 29 декабря, принимала участие в переговорах в столице Казахстана.

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Лавров поговорит с депутатами и об отношениях Москвы и Вашингтона, в первую очередь в связи с началом работы новой американской администрации.

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, регулярные встречи министра с парламентариями позволяют "скоординировать подходы к ключевым проблемам мировой повестки дня, обеспечивать максимальную эффективность совместных усилий исполнительной и законодательной власти в интересах проведения единого внешнеполитического курса РФ". "Как всегда, депутаты смогут задать министру иностранных дел самые актуальные с их точки зрения вопросы. Поэтому предстоит интересная актуальная дискуссия", - подчеркнула дипломат.

Предыдущая встреча Лаврова с депутатами Госдумы в таком формате состоялась в июне прошлого года.

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