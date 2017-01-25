Косачев встретится в Совете Федерации с представителями сирийской оппозиции

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев проведет встречу с представителями сирийской оппозиции и гражданского общества. Встреча пройдет в Москве в здании верхней палаты парламента.
По словам сенатора, в Москву для переговоров с российскими парламентариями приехали представители системной оппозиции. "Это те люди, которые реализуют свою оппозиционность исключительно политическими методами. Они пытаются действовать в Сирии исключительно парламентскими методами", - сообщил накануне Косачев в эфире радиостанции "Вести.ФМ". При этом Косачев подчеркнул, что эта встреча была инициирована сирийской стороной.
Говоря о темах, который планируется обсудить, сенатор сообщил, что он намерен обсудить резолюцию Совбеза ООН по Сирии. "Мне также очень важно от завтрашних моих собеседников услышать их отношение к плану политических реформ в стране и их понимание того, как эти реформы должны идти, какими темпами, в каких формах и с участием, собственно говоря, кого и чего", - заключил Косачев.