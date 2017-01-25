Наказание за надругательство над флагами субъектов РФ может быть ужесточено

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за надругательство над официальными символами субъектов РФ. В случае принятия документа (копия есть у ТАСС) такие действия будут приравнены к осквернению государственных символов.

Изменения могут быть внесены в статью 329 Уголовного кодекса (УК) РФ. Сейчас речь в ней идет об ответственности за надругательство над государственными гербом или флагом РФ. За это установлено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года. Как отмечает разработчик в пояснительной записке, официальные же символы субъектов РФ лишены уголовно-правовой охраны.

"Когда очередные хулиганы на спортивном мероприятии цинично, под камеры, глумятся над флагом того или иного региона, публично оскверняют этот флаг, рвут его на части, топчут, сжигают прямо на стадионе, то правоохранительные органы могут инкриминировать этим лицам мелкое хулиганство либо нарушение правил пожарной безопасности", - пишет он.

При этом, по словам Газзаева, "очевидна общественная опасность подобных действий, когда в результате умышленной провокации сталкиваются жители разных субъектов РФ, сознательно сеется вражда и рознь по принципу принадлежности к региону".

Депутат отмечает, что хотя многие субъекты РФ установили в своем законодательстве об административных правонарушениях ответственность за надругательство над официальными символами региона, региональное законодательство все же не может защитить, если подобные действия совершаются на территории другого субъекта. "Поэтому необходимы специальные правовые нормы на федеральном уровне", - подчеркнул он.

"Проект федерального закона о внесении изменения в статью 329 УК РФ … устанавливает уголовно-правовую охрану гербу и флагу субъекта РФ наравне с государственным гербом РФ и государственным флагом РФ", - предлагает Газзаев.

Мнение разработчика

В беседе с корреспондентом ТАСС автор законопроекта особо подчеркнул, что "государственная символика - это выражение национальной идентичности". "Для всех граждан России, независимо от национальности, флаги краев, республик, областей, автономных округов - такие же святыни, как и флаг России", - указал Газзаев. На сегодняшний день, по его словам, за надругательство над флагом региона вандалам грозит лишь штраф за мелкое хулиганство.

"Мы должны бережнее относиться к государственным символам. За каждым флагом любого из субъектов РФ - своя история, свои традиции, и неуважение к ним - это оскорбление всего многонационального российского народа", - отметил депутат, приведя пример ряда зарубежных стран, где региональные символы защищает уголовный закон.

"Я предлагаю установить уголовно-правовую охрану гербам и флагам субъектов РФ наравне с государственным гербом и флагом РФ", - добавил он. При этом Газзаев подчеркнул, что его законопроект "не запретительный, а охранительный". "Тем самым мы бережем такие здоровые и естественные человеческие чувства, как патриотизм, любовь к своей малой родине, гордость за нее", - уверен он.

"Любой хулиган, который будет глумиться над официальными символами российских субъектов, пытаясь столкнуть жителей разных регионов, должен знать, что ему придется отвечать по всей строгости уголовного закона", - заключил депутат.