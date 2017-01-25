Лавров проведет встречу с представителями сирийской оппозиции 27 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. В Москве подтверждают встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с представителями сирийской оппозиции.

"Встреча запланирована на утро 27 января в российской столице", - сообщили ТАСС сегодня в Департаменте информации и печати МИД РФ.

Ранее глава российской делегации на межсирийских переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил о том, что делегация сирийской вооруженной оппозиции будет 27 января в Москве.

Переговоры по Сирии прошли в Астане 23-24 января. Главным их результатом стало принятие итогового коммюнике, предусматривающего создание механизма по контролю за соблюдением перемирия.