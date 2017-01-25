Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров проведет встречу с представителями сирийской оппозиции 27 января

Политика
25 января, 10:37 дата обновления: 25 января, 10:39 UTC+3
Встреча главы МИД РФ и представителей оппозиции Сирии пройдет в Москве
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. В Москве подтверждают встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с представителями сирийской оппозиции.

Смотрите также
Замглавы МИД Турции Седат Онал, глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, глава российской делегации Александр Лаврентьев, специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура и замминистра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари Джабер
Итоги "Астаны": важный шаг на пути к миру в Сирии

"Встреча запланирована на утро 27 января в российской столице", - сообщили ТАСС сегодня в Департаменте информации и печати МИД РФ.

Ранее глава российской делегации на межсирийских переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил о том, что делегация сирийской вооруженной оппозиции будет 27 января в Москве.

Переговоры по Сирии прошли в Астане 23-24 января. Главным их результатом стало принятие итогового коммюнике, предусматривающего создание механизма по контролю за соблюдением перемирия.

Смотрите также

Источник: представленная в Астане оппозиция Сирии приглашена в Москву
Лавров обсудит с депутатами на "Правительственном часе" отношения с США и Сирию
Эксперт: встреча в Астане имеет важный психологический эффект

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
2
Hill: Памела Андерсон подарит Меланье Трамп шубу из России
3
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
4
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
5
Europe 1: во Франции ограблен миллиардер Эдуард де Ротшильд
6
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
7
Тело мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы
Темы дня
Реклама