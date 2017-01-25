МВД не стало возбуждать дела в связи с фальшивыми дипломами кандидатов в Госдуму

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел РФ не нашло оснований для возбуждения уголовных дел в связи с представлением данных фальшивых дипломов об образовании кандидатами на выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.
"Наше контрольное управление выявило 21 кандидата, у которых были фальшивые дипломы, мы это передавали в МВД, министерство пока не нашло оснований для возбуждения уголовных дел, сейчас они (материалы) переданы на рассмотрение в прокуратуру Москвы", - сказала она.
Памфилова выразила уверенность в том, что по данным фактам должны быть "приняты какие-то меры".