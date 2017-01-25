Косачев: операция ВКС РФ в Сирии не преследует политических целей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Операция ВКС РФ направлена исключительно на борьбу с терроризмом. Россия не преследует в Сирии никаких политических или экономических целей. Об этом на встрече с сирийской оппозицией заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

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"Цель операции ВКС - разбить террористов. Мы не преследуем никаких других целей, ни политических, ни экономических, хотя оппоненты России пытаются упрекать нас в этом", - подчеркнул он.

14 марта прошлого года президент РФ Владимир Путин приказал вывести основную часть авиационной группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России из Сирии. По его словам, задачи, возложенные на военных, были "в целом выполнены". При этом на сирийской территории продолжают действовать два российских военных объекта - на аэродроме Хмеймим и в Тартусе. Военнослужащие РФ продолжают участвовать в борьбе с террористическими группировками.

Операцию в Сирии Россия начала 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада.