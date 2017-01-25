Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Якутии намерены ужесточить наказание за проявления коррупции

Политика
25 января, 12:34 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
В пресс-службе администрации главы и правительства региона сообщили, что наказание за нарушения с каждым разом должно быть все более суровым вплоть до увольнения по утрате доверия
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 25 января. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Кадровая политика в Якутии будет ужесточена по отношению к уличенным в совершении коррупционных действий вплоть до увольнения по утрате доверия, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Будет искореняться существующая практика "мягкой" кадровой политики к коррупционным нарушителям - теперь наказание за нарушения с каждым разом должно быть суровее вплоть до увольнения по утрате доверия. Кроме того, результаты проверок по коррупционным правонарушениям будут опубликованы в СМИ", - привела пресс-служба слова руководителя администрации главы и правительства республики Федора Борисова.

По его данным, на 45% увеличилось число выявленных коррупционных нарушений со стороны руководителей - с 15 до 27 по итогам 2016 года.

"Зафиксированный рост количества коррупционных нарушений со стороны должностных лиц органов власти напрямую связан с активизацией деятельности управления при главе республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений", - пояснил он.

Борисов добавил, что работа по выявлению коррупционных проявлений продолжится, невзирая на должности. В связи с этим предстоящий отчет правительства перед населением Якутии, который в республике продлится с 30 января и до конца февраля, должен учитывать задачи, поставленные руководством республики, отметил он. "Нам предстоит работать в тесном взаимодействии с муниципальными образованиями, чтобы решить проблемы, волнующие жителей республики", - резюмировал Федор Борисов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
2
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
3
Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня
4
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
Мосгорсуд смягчил приговор экс-студентам МАДИ по делу об изнасиловании
7
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
Темы дня
Реклама