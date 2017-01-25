Власти Якутии намерены ужесточить наказание за проявления коррупции

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ЯКУТСК, 25 января. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Кадровая политика в Якутии будет ужесточена по отношению к уличенным в совершении коррупционных действий вплоть до увольнения по утрате доверия, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.
"Будет искореняться существующая практика "мягкой" кадровой политики к коррупционным нарушителям - теперь наказание за нарушения с каждым разом должно быть суровее вплоть до увольнения по утрате доверия. Кроме того, результаты проверок по коррупционным правонарушениям будут опубликованы в СМИ", - привела пресс-служба слова руководителя администрации главы и правительства республики Федора Борисова.
По его данным, на 45% увеличилось число выявленных коррупционных нарушений со стороны руководителей - с 15 до 27 по итогам 2016 года.
"Зафиксированный рост количества коррупционных нарушений со стороны должностных лиц органов власти напрямую связан с активизацией деятельности управления при главе республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений", - пояснил он.
Борисов добавил, что работа по выявлению коррупционных проявлений продолжится, невзирая на должности. В связи с этим предстоящий отчет правительства перед населением Якутии, который в республике продлится с 30 января и до конца февраля, должен учитывать задачи, поставленные руководством республики, отметил он. "Нам предстоит работать в тесном взаимодействии с муниципальными образованиями, чтобы решить проблемы, волнующие жителей республики", - резюмировал Федор Борисов.