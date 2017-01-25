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ОНФ: рейтинг Тransparency International не отражает объективной картины с коррупцией

Политика
25 января, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
В 2016 году, согласно материалам международной организации, Россия набрала 29 очков из ста возможных по уровню восприятия коррупции
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Индекс восприятия коррупции, подготовленный международной организацией Тransparency International, в соответствии с которым уровень коррупции в РФ в 2015 году остался на уровне 2015 года, не отражает объективной картины о положении дел в России.

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Такое мнение высказал ТАСС замруководителя антикоррупционного проекта Общероссийского народного фронта "За честные закупки" Иван Ястреб.

Ранее был представлен рейтинг, в соответствии с которым Россия в прошлом году, как и в 2015-м, набрала 29 очков из ста возможных по уровню восприятия коррупции, однако опустилась на 12 позиций. Россия делит 131-ю строчку вместе еще с четырьмя странами - Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной. Всего в рейтинг входят 176 стран.

"Индекс не отражает объективной картины, так как основан исключительно на опросах экспертов и предпринимателей", - сказал Ястреб.

"Для получения более подробной картины было бы необходимо также опросить и обычных граждан", - добавил собеседник агентства.

В то же время он отметил, что в настоящий момент вопросы борьбы с коррупцией и предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств находятся в центре внимания активистов Народного фронта, которые за последние несколько лет работы проекта доказали свою эффективность в предупреждении коррупции.

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