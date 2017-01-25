Песков: бизнесмен Пинчук не является прокремлевским кандидатом в президенты Украины

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Украинский миллиардер Виктор Пинчук не является пророссийским кандидатом на пост президента Украины. Таковых у Кремля вообще нет, поскольку выборы - это внутреннее дело Украины, заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Нет, (Пинчук) не является (прокремлевским кандидатом)", - сказал он. "У нас нет прокремлевских кандидатов, - заявил пресс-секретарь. - Это украинскому народу нужно определять, кто достоин стать президентом".

Накануне Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против Пинчука по обвинению в посягательстве на территориальную целость Украины и финансирование терроризма.

30 декабря прошлого года Пинчук опубликовал в Wall Street Journal статью, в которой призвал Украину пойти на компромиссы с Россией для достижения мира, а также предложил рассмотреть возможность временного исключения возможности своего членства в Европейском союзе и НАТО и высказался за проведение местных выборов в Донбассе.

Виктор Пинчук - один из богатейших украинцев, владелец корпорации "Интерпайп" , которая контролирует несколько десятков предприятий, преимущественно - в сфере трубной промышленности и металлургии (Новомосковский трубный завод, Нижнеднепровский трубопрокатный завод, "Днепроспецсталь"). В 2008 году он стал, по версии журнала Forbes, самым богатым украинцем. В 2013 году занял шестое место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием $2,150 млрд.