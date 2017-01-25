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В Кремле не удивлены сообщениям СМИ о прослушке посла РФ в США

Политика
25 января, 13:02 дата обновления: 25 января, 13:11 UTC+3
По словам пресс-секретаря президента РФ, сложившаяся ситуация является неудовлетворительной
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Кремль не удивлен сообщениям СМИ о прослушке ФБР телефонных разговоров посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка, подобная ситуация не вызывает удовлетворения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что речь идет не об официальной информации, а о сообщениях в прессе.

"Но мы же знаем сообщения американских СМИ, которые находили подтверждение, о том, что не только посла, но и глав государств - ФРГ, Франции, других европейских стран - активно прослушивали, я уж не знаю как сейчас обстоят дела", - подчеркнул представитель Кремля. "Поэтому вряд ли это можно считать новостью, и вряд ли это новость, которая вызывает наше удовлетворение", - добавил Песков.

Как сообщил во вторник телеканал NBC, сотрудники ФБР прослушивали телефонные разговоры, проведенные в декабре 2016 года помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, однако не усмотрели в этих беседах чего-либо подозрительного или незаконного. По данным источников телеканала, спецслужбы США регулярно прослушивают телефонные разговоры Кисляка.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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