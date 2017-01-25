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Подготовлен комплекс мер для защиты российских дипломатов за рубежом

Политика
25 января, 13:09 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился за поддержкой к депутатам в связи с реализацией поручений правительства
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Комплекс мер для защиты российских дипломатов за рубежом подготовлен, президент РФ его одобрил.

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Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Государственной думе.

"Подлое убийство посла России в Анкаре Андрея Геннадьевича Карлова подчеркнуло острую необходимость повышения безопасности российских загранучреждений и их сотрудников, - отметил он. - В межведомственном формате подготовлен комплекс мер, который был одобрен президентом России, и на основе которого были даны поручения председателя правительства".

"Добиваемся их выполнения, что потребует дополнительных ресурсов, в этом рассчитываем на вашу поддержку", - добавил Лавров, обращаясь к депутатам.

Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

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