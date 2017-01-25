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Лавров: Москва не видит признаков договороспособности руководства Украины

Политика
25 января, 13:17 UTC+3
Государства "Нормандской четверки" и США подтверждают безальтернативность минских договоренностей, подчеркнул российский министр иностранных дел
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Москва не видит признаков договороспособности Киева.

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Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.

"Пока мы не видим признаков договороспособности руководства Украины. Последний пример - на днях президент Порошенко заявил, что ни единого шага по выполнению политических аспектов минских договоренностей Киев не сделает, пока не будут обеспечены полностью его требования в сфере безопасности", - сказал министр.

"Нормандская четверка" и США подтверждают безальтернативность минских соглашений

Государства "Нормандской четверки" и США подтверждают безальтернативность минских договоренностей, подчеркнул Лавров.

По его словам, основным препятствием на пути преодоления внутриукраинского кризиса является "упорное нежелание киевских властей выполнять взятые на себя в Минске почти два года назад обязательств".

"Более того, - отметил он, - Киев продолжает устраивать вооруженные провокации на линии соприкосновения, не прекращает воинственную реваншистскую риторику".

"Контакты с зарубежными партнерами, в том числе в "Нормандской четверке" и с США, показывают, что общее понимание безальтернативности реализации Минских соглашений во всей их совокупности сохраняется, - подчеркнул глава МИД РФ. - Разумеется, добиться этого невозможно без прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, как это и закреплено в резолюции Совета Безопасности ООН 2202".

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