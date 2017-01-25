Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пока согласовывается

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пока согласовывается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках возможной беседы.

"У него (Трампа) пока очень напряженный график, пока согласовывается (возможность телефонного разговора), пока ничего нет (даты)", - сказал представитель Кремля, пообещав проинформировать прессу, как только появится информация.

Песков также рассказал, что администрация президента РФ пока не контактирует с администрацией президента США.

"(Контакты с новой администрацией США есть) только через посольство (РФ в США), посольство же функционирует в Вашингтоне, находится в постоянном взаимодействии с Госдепом, это обычная, рутинная практика", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства. При этом он отметил: "По линии администрации (президента РФ) никаких контактов нет". "Пока еще", - добавил Песков.