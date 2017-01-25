Лавров: проявления русофобии должны встречать практические ответы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Любое проявление русофобии должно встречать практические ответы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"В отношении притеснения русскоязычных в странах Прибалтики, мы постоянно говорим об этом на самых разных международных площадках, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, различные комитеты, - сказал министр. - И на каждый недружественный шаг мы реагируем по двусторонними каналам".

"Я считаю, что русофобия в практическом своем проявлении должна встречать практические ответы, - подчеркнул Лавров. - Каждый раз мы подходим к такого рода вопросам весьма и весьма ответственно".