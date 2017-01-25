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Лавров: проявления русофобии должны встречать практические ответы

Политика
25 января, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Глава МИД РФ отметил, что на притеснения русскоязычных в странах Прибалтики ведомство реагирует по вусторонним каналам
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Любое проявление русофобии должно встречать практические ответы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"В отношении притеснения русскоязычных в странах Прибалтики, мы постоянно говорим об этом на самых разных международных площадках, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, различные комитеты, - сказал министр. - И на каждый недружественный шаг мы реагируем по двусторонними каналам".

"Я считаю, что русофобия в практическом своем проявлении должна встречать практические ответы, - подчеркнул Лавров. - Каждый раз мы подходим к такого рода вопросам весьма и весьма ответственно".

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