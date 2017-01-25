Россия будет добиваться принятия положений, исключающих дискриминацию в ПАСЕ

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия будет добиваться принятие Советом Европы положений, исключающих возможность дискриминации в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на "правительственном" часе в Госдуме.
"Продолжая честно и открыто отстаивать свои интересы, которые требуют полного снятия любых ограничений с нашей делегации (в ПАСЕ - прим. ТАСС), мы должны параллельно добиваться включения в нормативные документы положений, запрещающих какую-либо дискриминацию какой-либо делегации", - сказал он.
"Что касается самого Совета Европы, то там такие игры невозможны, там существует культура, - продолжил Лавров. - К сожалению, в последнее время она подвергается испытаниям, потому что украинская делегация и те, кто ее поощряет, всячески пытаются ставить на голосование неконсенсусные, односторонние, однобокие решения".
"Это не добавляет веса Совету Европы, - подчеркнул глава МИД РФ. - Но сам Совет Европы является структурой, который основывает свою деятельность на юридически обязывающих конвенциях, которые образуют единое правовое пространство Европы, и нам это выгодно".