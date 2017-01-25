Вице-спикер Госдумы сравнил Евросоюз с домиком из сказки про трех поросят

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой сравнил Евросоюз с домиком из сказки про трех поросят в своем выступлении от фракции по итогам "правительственного часа" в нижней палате с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
"Сейчас мы наблюдаем распад монополярного мира... Политика экспорта ценностей фактически обанкротилась - и на Ближнем Востоке, и на Украине, и в Европе", - сказал парламентарий. По его словам, "коллективный Запад узнал, что Россия - это уже не та страна, которая молча проглатывает агрессивные и нелепые высказывания в свой адрес".
"Сюрпризом для многих стало то, что и ЕС оказался не голубой мечтой, не крепостью великана, а таким домиком из сказки про трех поросят, откуда постепенно выпадают кирпичи", - отметил Толстой. По его мнению, ситуация с выходом из Евросоюза Великобритании - "один из кирпичей, который, к сожалению, этот дом расшатывает".