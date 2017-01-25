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Песков: Россия будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

Политика
25 января, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что пока не знает, кто возглавит делегацию
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, кто возглавит делегацию.

"Не знаю, не могу ответить, кто поедет, но сам он (президент РФ Владимир Путин) точно не поедет", - сказал представитель Кремля.

Он заверил, что от России кто-то будет, но на каком уровне - пока не готов сказать.

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Темы
Мюнхенская конференция по безопасности
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
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