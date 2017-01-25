Песков: Россия будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, кто возглавит делегацию.

"Не знаю, не могу ответить, кто поедет, но сам он (президент РФ Владимир Путин) точно не поедет", - сказал представитель Кремля.

Он заверил, что от России кто-то будет, но на каком уровне - пока не готов сказать.